Hindistan basını, ikinci Apache AH-64E sevkiyatının beklenmedik şekilde iptal edilmesinin arkasında Türkiye’nin olduğunu öne sürdü. An-124 ağır nakliye uçağının İngiltere’de günlerce bekledikten sonra ABD’ye geri dönmesi, “Ankara hava sahası izni vermedi” iddialarını alevlendirdi.

Hindistan basınında Türkiye’yi suçlayan yeni bir iddia gündeme geldi.

EurAsianTimes’ın haberine göre Yeni Delhi’nin hayalini kurduğu ikinci ve son AH-64E Apache sevkiyatında büyük bir aksama yaşandı ve Hindistan, helikopterleri taşıyan An-124’ün beklenmedik şekilde geri dönmesiyle planlarına ket vurulduğunu öne sürdü.

MESA’DAN KALKTI, İNGİLTERE’DE TAKILDI VE GERİ DÖNDÜ

30 Ekim’de Almanya’nın Leipzig kentinden kalkan An-124, Arizona’daki Mesa Gateway Havalimanı’na indi ve Hindistan Ordusu’nun renklerine boyanmış Apache helikopterleri bu uçakta tek tek yüklenerek sevkiyat için hazırlanmıştı.

Uçak, 1 Kasım’da Mesa’dan kalkarak İngiltere’deki East Midlands Havalimanı’na indi ve burada 8 gün boyunca bekledi.

An-124, Hindistan’a doğru yola çıkmak yerine 8 Kasım’da yeniden Mesa’ya döndü.

Yayınlanan fotoğraflarda Apache helikopterlerinin ABD’ye dönüşte uçaktan indirildiği ve F-250 kamyonlarla çekildiği görüldü.

APACHE AH-64E NEDEN ÖNEMLİ?

Apache AH-64E, Hindistan Ordusu tarafından yüksek irtifa operasyonları için kritik bir platform olarak görülmekte. Hellfire füzeleriyle donatılan Apache’ler, Pakistan ve Çin sınırlarındaki konuşlanmalar için önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine Hindistan basınında Türkiye’ye yönelik suçlamalar artarken, Ankara’nın konuya ilişkin bir değerlendirme yaptığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

MÜZEYYEN BIYIK

