Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle Avrupa için zorunlu bir ortak olduğunu söyledi.

Merz, Türkiye ile işbirliğinin bölgesel dengeler açısından kritik olduğunu aktarırken, Ankara’ya yaptığı ziyarete değindi ve Türkiye-AB hattında yeni bir yakınlaşma döneminin konuşulduğunu ifade etti.

KIBRIS İÇİN ALMANYA’DAN YENİ HAMLE

Hristodulidis’in kendisinden, Almanya’nın Türkiye ile kurduğu iyi ilişkileri kullanarak adım adım ilerleme sağlama talebinde bulunduğunu dile getiren Merz, bu konuda ilk adımların önümüzdeki haftalarda atılacağını söyledi.

Merz, “Adaya dair bazı alanlarda bölünmüşlüğün aşılabilmesi için çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye hazırım” dedi.

AB DÖNEM BAŞKANLIĞINDA KRİTİK ÖNERİ

GKRY’nin 2026’nın başında devralacağı AB dönem başkanlığı öncesinde Türkiye ile temasların önem kazandığı aktarıldı. Merz, bu süreçte atılabilecek somut önerilerin gündeme geldiğini ve bunu ilgiyle karşıladığını paylaştı.

Avrupa’daki jeopolitik krizin Türkiye ile diyaloğu zorunlu kıldığını ifade eden Merz, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığının hem Almanya hem de AB için belirleyici olduğunu dile getirdi.

RUSYA’NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARI: TÜM SEÇENEKLER MASADA

Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılması tartışmasına da değinen Merz, bu konuda sunduğu önerinin AB Komisyonu tarafından incelendiğini aktardı.

Merz, "Tüm seçenekleri inceliyoruz. Benim için öncelikli soru, Ukrayna’ya mali ve askeri destek sağlayacak güçlü kaynaklara sahip olup olmadığımız” dedi.

UKRAYNA’YA DESTEK ALMANYA’NIN ÇIKARINA

Almanya’nın Ukrayna’yı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merz, bunun ülkenin kendi çıkarlarıyla da örtüştüğünü söyledi. AB ülkeleriyle bu konuda görüşmeler yürüttüğünü aktaran Merz, Ukrayna’nın hem askeri hem de mali desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"GENÇLER ALMANYA’YA GELMEMELİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu cevaplayan Merz, Ukrayna’dan Almanya’ya gelenlerin önemli bir bölümünün 18-24 yaş arası genç erkekler olduğunu söyledi.

"Zelenskiy’ye bu gençlerin ülkede kalmalarını sağlaması gerektiğini söyledim, çünkü onlara Ukrayna’da ihtiyaç var, Almanya’da değil"

Merz, Ukrayna’daki savaş koşullarında elinden geleni yapabilecek her kişiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

