Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan tebrik paylaşımında "Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Millî davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

MAHMUT EKİNCİ

