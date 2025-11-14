Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı. Kız kardeşinin şehidimize kazadan saatler önce yazdığı mesajda, "Rüyamda gördüm, sen şehit olmuşsun" dediği, şehit Kuyucu'nun ise "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde…" cevabını verdiği görüldü.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin adli tıp işlemleri tamamlandı. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanmak üzere yola çıktı.

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun kazadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor

"SEN ŞEHİT OLMUŞSUN"

Kız kardeşi, sabahın erken saatlerinde mesajla ağabeyine "Ağabeyim, iyi misin?" diye sordu. Kuyucu ise "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" diyerek karşılık verdi.

Ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyen kız kardeşi, "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." dedi.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma

Şehidimiz ise onu teselli ederek, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım." cevabını verdi.

Kazada şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanacak. Kuyucu'nun cenazesi cuma namazına müteakip Musalla Mezarlığı Namazgâhı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası