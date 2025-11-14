Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı. 3 şehit Ankara'da, 17 şehit ise memleketlerinde toprağa verilecek.

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 şehidin naaşı Türkiye'ye getirilmişti.

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 20 askerin şehit olduğu uçak kazasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Bakanlık, kazaya ilişkin merak edilen soruları cevapladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Uçakta mühimmat taşındığına" ilişkin iddialara "Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu." denildi.

Kaza kırım incelemesinin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada "Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken." ifadeleri kullanıldı. "Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği" iddiasına da açıklık getiren Bakanlık, bölgedeki helikopterlerin Gürcistan'a ait olduğunu açıkladı.

"Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır." denilen açıklamada uçakların bakımsız ve eski olduğu iddiaları da yalanlandı.

MAHMUT EKİNCİ

