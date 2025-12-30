Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi bu yıl da personeline ikramiye dağıttı. Başkan Habil Dökmeci, "Geçen yıl başında ikramiye olarak 2’şer bin lira dağıtmıştık. Bu sene ise 4 bin lira hesaplarınıza yattı." dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci bu yılbaşında da personeline yılbaşında ikramiye verdi. Başkan Dökmeci yeni yıl öncesinde personeline 4’er bin TL prim dağıttı.

"EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Habil Dökmeci, "Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir beraber çalışup beraber görev yapıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi çalışan arkadaşlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Aksaklıklar olabilir ama bizler sizlere güveniyoruz. Emeğinizin karşılığını da elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz." dedi.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 45-50 BİN TL'YE ÇIKACAK"

Dökmeci sözlerine şöyle devam etti: "Son yaptığımız sözleşmelerden sonra yüzde 30-40 olmak üzere zam almıştınız. Ocak ayı itibari ile yüzde 33-35 oranında tekrar maaşlarınız zamnlanacak. En az maaş alan personelimiz 45-50 bin TL’ye kadar maaşların çıkacağını tahmin ediyoruz. Ekonomik şartlarda her ne kadar yeterli olacağını düşünmüyorum ama biz belediye olarak sizlerin hakkını ne kadar çok verebilirizin derdindeyiz.

"4 BİN LİRA HESAPLARINIZA YATTI"

Geçen yıl başında ikramiye olarak 2’şer bin lira dağıtmıştık. Bu sene ise 4 bin lira hesaplarınıza yattı. Biz yıl başında da sizi düşündük. Ben çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin yıl başını kutluyorum. Yeni yılda da Sivrihisar’ımız için hep birlikte el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz"

