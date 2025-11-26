CEV Şampiyonlar Ligi’nde sahne alan Eczacıbaşı Dynavit, turnuvanın ilk haftasında OK Zeleznicar’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Turuncu-beyazlı ekibin oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa arenasına güçlü bir başlangıç yapmak için Sırp temsilcisi OK Zeleznicar ile karşı karşıya geliyor. Eczacıbaşı Dynavit-OK Zeleznicar maçı hangi kanalda belli oldu.

ECZACIBAŞI CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı Dynavit ile OK Zeleznicar arasında oynanacak CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

ECZACIBAŞI ZELEZNİCAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eczacıbaşı Dynavit-Zeleznicar mücadelesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 19.30’da oynanacak. Avrupa voleybolunun prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Türk takımlarının mücadelesi yakından takip ediliyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Zeleznica ile 2021 yılında CEV Cup 16’lı final etabında karşı karşıya gelmiş ve her iki maçı da 3-0 kazanmıştı. Bu galibiyetler, ekibin rakibi karşısında moral üstünlüğünü korumasını sağlıyor. Takımın Sultanlar Ligi’ndeki 3-0’lık Aras Kargo galibiyeti de form düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor.

IREM ÖZCAN

