Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin bölgesel güçlenmesiyle çaresiz kalan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında savunma işbirliğini artırmayı planlıyor. Buna göre, söz konusu ülkeler ABD'yi de aralarına alarak "3+1" formülü ile ortak bir savunma hattı kurmak için çalışıyor.

Sigma Live adlı internet sitesi tarafından yayınlanan makalede, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan (FDD) Justin Leopold-Cohen ve Ryan Brobst tarafından kaleme alınan bir analize yer verildi. Yazıda, Türkiye'nin bölgedeki kara, deniz ve hava sahasındaki faaliyetlerinde keskin bir artış kaydedildiği vurgulandı.

Bununla birlikte makalede, Türkiye'nin savunma sanayinde, SİHA'lardan insansız deniz araçlarına, uzun menzilli mühimmattan milli radar ve hava savunma sistemlerine kadar son on yılda güçlendiği ve bu durumun Yunanistan'da büyük bir korkuya neden olduğu belirtildi. Yunan medyası, bu gelişmelerin Atina ve Tel Aviv arasında Türkiye'nin etkisini dengelemeye yönelik daha sıkı bir iş birliğine olan ihtiyacı doğurduğunu vurguladı.

Yunan basını, Doğu Akdeniz'de güçlenen Türkiye'ye karşı "3+1 " formülüyle ortak bir savunma hattı kurulacağını duyurdu.

SAVUNMA TEDARİKİ, FÜZE SİSTEMLERİ VE AŞİL KALKANI

Diğer taraftan haberde, Türkiye’den korkan Atina’nın amacıyla 2025-2035 döneminde 27 milyar euro'luk bir savunma programını sürdürdüğü belirtildi. FDD'ye göre Yunanistan, İsrail'den 36 adet PULS fırlatıcısı satın almak için görüşmeler yürütüyor ve İsrail sistemlerinin yeni çok katmanlı hava savunma sistemi "Aşil Kalkanı"na entegrasyonunu inceliyor. Yunanistan halihazırda Heron, Orbiter-3 ve SPIKE NLOS sistemlerini kullanıyor. 2021'de Kalamata'da İsrail tarafından işletilecek bir Yunan Hava Kuvvetleri eğitim merkezi kurulması anlaşmasının ardından, iki ülke arasındaki askeri işbirliği de genişlemeye devam ediyor

ABD, YUNANİSTAN, İSRAİL VE GÜNEY KIBRIS ARASINDA DİPLOMATİK MİMARİ

Diğer taraftan makale ABD, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ı birbirine bağlayan daha geniş bir diplomatik yapının hazırladığını ve ABD’nin Yunan topraklarındaki askeri varlığını artırdığını aktardı. Bunun Rusya'ya karşı bir denge unsuru ve Türkiye'ye karşı dolaylı bir caydırıcılık görevi gördüğü iddia edildi. Yazıda, “3+1 ortaklığı (Yunanistan-İsrail-Kıbrıs + ABD), Doğu Akdeniz'de enerji güvenliği ve ABD'nin Yunanistan üzerinden Ukrayna'ya LNG tedarikine verdiği destek, bu çerçevenin temel unsurlarını oluşturuyor.” ifadeleri kullandı.

FDD ayrıca, İsrail'in Yunanistan'a Amerikan bileşenleri içeren silah satışına daha hızlı onay verilmesini ve Suudi Arabistan'ın katılımının teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ABD'nin İniochos askeri tatbikatına daha fazla dahil olmasını önerdi.

AYŞEGÜL DAHİ

