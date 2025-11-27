Trabzon Akçaabat elektrik kesintisi 27-28 Kasım listesi! Trabzon'da elektrik ne zaman gelecek?
Trabzon’da 27-28 Kasım tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintiler belli oldu. Akçaabat başta olmak üzere Ortahisar, Of, Maçka, Düzköy, Köprübaşı ve Beşikdüzü ilçelerinde farklı saat aralıklarında bakım, onarım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında bazı mahallelere elektrik geçici süreyle verilemeyecek.
Trabzon’da bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 27-28 Kasım tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Akçaabat başta olmak üzere Ortahisar, Of, Maçka, Düzköy, Köprübaşı ve Beşikdüzü ilçelerindeki birçok mahallede elektrik olmayacak.
TRABZON AKÇAABAT ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 KASIM PERŞEMBE
Akçaabat’ta 27 Kasım’da bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere enerji verilmeyecek.
09.00-12.00 saatleri arasında Adacık, Ağaçlı, Çilekli, Aydınköy ve Karaçayır mahallelerinde yatırım çalışması yapılacak.
09.00-10.00 arasında Yıldızlı, Darıca ve Çamlıca mahallelerinde kısa süreli bakım kesintisi uygulanacak.
Gece saatlerinde ise 02.00-03.00 arasında Yıldızlı ve Söğütlü, 02.00-07.00 arasında yine Söğütlü ve Yıldızlı mahallelerinde çalışma yapılacağı için elektrik verilemeyecek.
|TRABZON
|AKÇAABAT
|28.11.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DERECİK MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|28.11.2025
|09:00
|10:00
|İşletme Bakım Çalışması
|IŞIKLAR MAH.
|2025-11-25
|TRABZON
|AKÇAABAT
|28.11.2025
|09:00
|10:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DOĞANKÖY MAH.
|2025-11-25
|TRABZON
|AKÇAABAT
|28.11.2025
|09:00
|11:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DARICA MAH.
|2025-11-25
|TRABZON
|DÜZKÖY
|28.11.2025
|09:00
|10:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AYKUT MAH.
|2025-11-25
|TRABZON
|ORTAHISAR
|28.11.2025
|09:00
|12:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DOĞANÇAY MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|ORTAHISAR
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|AKOLUK MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|ORTAHISAR
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|GÖZALAN MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|ORTAHISAR
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|DOLAYLI MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ÇİFTEKÖPRÜ MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|KÖPRÜBASI / TRABZON
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|AKPINAR MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SALOVA MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|ÇARSIBASI
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|BÜYÜKDERE MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|OF
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Altyapı Çalışması
|ÇAMLI MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|OF
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Altyapı Çalışması
|ÇAMLITEPE MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|OF
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Altyapı Çalışması
|YEMİŞALAN MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|OF
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Altyapı Çalışması
|YENİ MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|OF
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Altyapı Çalışması
|KİRAZ MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|OF
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Altyapı Çalışması
|İRFANLI MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|BESIKDÜZÜ
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|OĞUZ MAH.
|2025-11-20
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Yatırım Çalışması
|ADACIK MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Yatırım Çalışması
|AĞAÇLI MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Yatırım Çalışması
|ÇİLEKLİ MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Yatırım Çalışması
|AYDINKÖY MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|12:00
|Yatırım Çalışması
|KARAÇAYIR MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|11:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YILDIZLI MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|10:00
|İşletme Bakım Çalışması
|DARICA MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|10:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ÇAMLICA MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|09:00
|10:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ADACIK MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|MAÇKA
|27.11.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ARMAĞAN MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|02:00
|03:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YILDIZLI MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|02:00
|03:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SÖĞÜTLÜ MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|02:00
|07:00
|İşletme Bakım Çalışması
|SÖĞÜTLÜ MAH.
|2025-11-24
|TRABZON
|AKÇAABAT
|27.11.2025
|02:00
|07:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YILDIZLI MAH.
|2025-11-24