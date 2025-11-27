Trabzon’da 27-28 Kasım tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintiler belli oldu. Akçaabat başta olmak üzere Ortahisar, Of, Maçka, Düzköy, Köprübaşı ve Beşikdüzü ilçelerinde farklı saat aralıklarında bakım, onarım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında bazı mahallelere elektrik geçici süreyle verilemeyecek.

TRABZON AKÇAABAT ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 KASIM PERŞEMBE

Akçaabat’ta 27 Kasım’da bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere enerji verilmeyecek.

09.00-12.00 saatleri arasında Adacık, Ağaçlı, Çilekli, Aydınköy ve Karaçayır mahallelerinde yatırım çalışması yapılacak.

09.00-10.00 arasında Yıldızlı, Darıca ve Çamlıca mahallelerinde kısa süreli bakım kesintisi uygulanacak.

Gece saatlerinde ise 02.00-03.00 arasında Yıldızlı ve Söğütlü, 02.00-07.00 arasında yine Söğütlü ve Yıldızlı mahallelerinde çalışma yapılacağı için elektrik verilemeyecek.

TRABZON AKÇAABAT 28.11.2025 09:00 13:00 İşletme Bakım Çalışması DERECİK MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 28.11.2025 09:00 10:00 İşletme Bakım Çalışması IŞIKLAR MAH. 2025-11-25 TRABZON AKÇAABAT 28.11.2025 09:00 10:00 İşletme Bakım Çalışması DOĞANKÖY MAH. 2025-11-25 TRABZON AKÇAABAT 28.11.2025 09:00 11:00 İşletme Bakım Çalışması DARICA MAH. 2025-11-25 TRABZON DÜZKÖY 28.11.2025 09:00 10:00 İşletme Bakım Çalışması AYKUT MAH. 2025-11-25 TRABZON ORTAHISAR 28.11.2025 09:00 12:00 İşletme Bakım Çalışması DOĞANÇAY MAH. 2025-11-24 TRABZON ORTAHISAR 27.11.2025 09:00 16:00 İşletme Bakım Çalışması AKOLUK MAH. 2025-11-24 TRABZON ORTAHISAR 27.11.2025 09:00 16:00 İşletme Bakım Çalışması GÖZALAN MAH. 2025-11-24 TRABZON ORTAHISAR 27.11.2025 09:00 16:00 Yatırım Çalışması DOLAYLI MAH. 2025-11-24 TRABZON KÖPRÜBASI / TRABZON 27.11.2025 09:00 16:00 Yatırım Çalışması ÇİFTEKÖPRÜ MAH. 2025-11-24 TRABZON KÖPRÜBASI / TRABZON 27.11.2025 09:00 16:00 Yatırım Çalışması AKPINAR MAH. 2025-11-24 TRABZON ÇARSIBASI 27.11.2025 09:00 16:00 İşletme Bakım Çalışması SALOVA MAH. 2025-11-24 TRABZON ÇARSIBASI 27.11.2025 09:00 16:00 İşletme Bakım Çalışması BÜYÜKDERE MAH. 2025-11-24 TRABZON OF 27.11.2025 09:00 12:00 Altyapı Çalışması ÇAMLI MAH. 2025-11-24 TRABZON OF 27.11.2025 09:00 12:00 Altyapı Çalışması ÇAMLITEPE MAH. 2025-11-24 TRABZON OF 27.11.2025 09:00 12:00 Altyapı Çalışması YEMİŞALAN MAH. 2025-11-24 TRABZON OF 27.11.2025 09:00 12:00 Altyapı Çalışması YENİ MAH. 2025-11-24 TRABZON OF 27.11.2025 09:00 12:00 Altyapı Çalışması KİRAZ MAH. 2025-11-24 TRABZON OF 27.11.2025 09:00 12:00 Altyapı Çalışması İRFANLI MAH. 2025-11-24 TRABZON BESIKDÜZÜ 27.11.2025 09:00 16:00 İşletme Bakım Çalışması OĞUZ MAH. 2025-11-20 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 12:00 Yatırım Çalışması ADACIK MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 12:00 Yatırım Çalışması AĞAÇLI MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 12:00 Yatırım Çalışması ÇİLEKLİ MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 12:00 Yatırım Çalışması AYDINKÖY MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 12:00 Yatırım Çalışması KARAÇAYIR MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 11:00 İşletme Bakım Çalışması YILDIZLI MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 10:00 İşletme Bakım Çalışması DARICA MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 10:00 İşletme Bakım Çalışması ÇAMLICA MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 09:00 10:00 İşletme Bakım Çalışması ADACIK MAH. 2025-11-24 TRABZON MAÇKA 27.11.2025 09:00 16:00 İşletme Bakım Çalışması ARMAĞAN MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 02:00 03:00 İşletme Bakım Çalışması YILDIZLI MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 02:00 03:00 İşletme Bakım Çalışması SÖĞÜTLÜ MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 02:00 07:00 İşletme Bakım Çalışması SÖĞÜTLÜ MAH. 2025-11-24 TRABZON AKÇAABAT 27.11.2025 02:00 07:00 İşletme Bakım Çalışması YILDIZLI MAH. 2025-11-24

