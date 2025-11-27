Trump'la yemek yedi, Dünya Kupası hakkı kazandı! 'Kurallar hiçe sayıldı'
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun 5'inci haftasında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Cristiano Ronaldo, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın grup maçlarında forma giyebilecek. Ronaldo, 'ceza erteleme' kararından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yemek yemiş; sıcak görüntüler dünya medyasında geniş yer bulmuştu.
- Ronaldo, İrlanda maçında Dara O'Shea'ya dirsek attığı için 3 maç ceza almıştı.
- Ermenistan müsabakasında cezanın bir maçını çeken Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.
- FIFA Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklama dünya basınında tartışmaları beraberinde getirdi.
- Ronaldo ile ABD Başkanı Donaldo Trump'ın buluşmasının, cezanın erteleme kararında etkili olduğu iddia ediliyor.
Portekiz Milli Takımı'nın, deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildiği maçta rakip stoper Dara O'Shea'nın sırtına dirsek atan ve 3 maç ceza alan Cristiano Ronaldo'ya müjdeli haber geldi. FIFA Disiplin Kurulu, 40 yaşındaki yıldızı 3 müsabakadan men ederken, cezanın 2 maçlık bölümünün bir yıl süreyle ertelendiğini duyurdu. Ermenistan müsabakasında bir maçlık cezasını çeken Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcında forma giyebilecek.
TRUMP'LA YEMEK VE MİNİ MAÇ
Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yemek yemiş, samimi görüntüler veren ikili aralarında minik bir maç da yapmıştı. Beyaz Saray'daki ziyarete FIFA Başkanı Gianni İnfantino da katılmıştı.
FIFA'YA TEPKİ
Cristiano Ronaldo'nun cezasının ertelenmesi, dünya ve Avrupa basınında büyük tartışmalara neden olurken; FIFA "kuralları hiçe saymakla" suçlandı. Portekizli yıldız, milli takım kariyerinde ilk defa kırmızı kart görmüştü.