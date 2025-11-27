2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun 5'inci haftasında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Cristiano Ronaldo, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın grup maçlarında forma giyebilecek. Ronaldo, 'ceza erteleme' kararından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yemek yemiş; sıcak görüntüler dünya medyasında geniş yer bulmuştu.

Portekiz Milli Takımı'nın, deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildiği maçta rakip stoper Dara O'Shea'nın sırtına dirsek atan ve 3 maç ceza alan Cristiano Ronaldo'ya müjdeli haber geldi. FIFA Disiplin Kurulu, 40 yaşındaki yıldızı 3 müsabakadan men ederken, cezanın 2 maçlık bölümünün bir yıl süreyle ertelendiğini duyurdu. Ermenistan müsabakasında bir maçlık cezasını çeken Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcında forma giyebilecek.

ristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın kariyerindeki son turnuva olacağını açıklamıştı

TRUMP'LA YEMEK VE MİNİ MAÇ

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yemek yemiş, samimi görüntüler veren ikili aralarında minik bir maç da yapmıştı. Beyaz Saray'daki ziyarete FIFA Başkanı Gianni İnfantino da katılmıştı.

Ronaldo, Beyaz Saray'ın balo salonunda düzenlenen akşam yemeğinde

FIFA'YA TEPKİ

Cristiano Ronaldo'nun cezasının ertelenmesi, dünya ve Avrupa basınında büyük tartışmalara neden olurken; FIFA "kuralları hiçe saymakla" suçlandı. Portekizli yıldız, milli takım kariyerinde ilk defa kırmızı kart görmüştü.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası