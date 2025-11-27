DIŞ HABERLER SERVİSİ
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi! Korkunç kaza kamerada
Hindistan’da yaşayan 16 yaşındaki çocuk, basketbol oynadığı sırada potanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Trajik kazanın görüntüleri cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Hindistan’da yaşanan korkunç olayda 16 yaşındaki bir genç, basketbol oynarken smaç denemesi yapmak üzere hızlanarak potaya yöneldi.
POTANIN ALTINDA KALDI
Basketi attıktan sonra fileye asılan genç potanın altında kaldı. Korkunç olay, sahadaki diğer sporcuların kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Olayın ardından sahaya çok sayıda ekip sevk edilirken genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YORUMLAR