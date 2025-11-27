Hindistan’da yaşayan 16 yaşındaki çocuk, basketbol oynadığı sırada potanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Trajik kazanın görüntüleri cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hindistan’da yaşanan korkunç olayda 16 yaşındaki bir genç, basketbol oynarken smaç denemesi yapmak üzere hızlanarak potaya yöneldi.

Basketbol oynarken kabusu yaşadı

POTANIN ALTINDA KALDI

Basketi attıktan sonra fileye asılan genç potanın altında kaldı. Korkunç olay, sahadaki diğer sporcuların kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Pota üzerine devrildi



Olayın ardından sahaya çok sayıda ekip sevk edilirken genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZEYNEP ERDİVANLI

