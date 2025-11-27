11. Yargı Paketi’nin Meclis’e sunulacağı tarihin netleşmesiyle gözler paketin içeriğine, infaz düzenlemesine ve COVID izinlerine çevrildi. Aktarılan bilgilere göre 40 maddeden oluşan yeni yargı paketinde ceza infazından bilişim suçlarına kadar geniş kapsamlı değişiklikler bulunuyor. 11. yargı paketi ne zaman çıkacak ve infaz düzenlemesinin olup olmadığı merak ediliyor.

Uzun süredir gündemde olan 11. Yargı Paketi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuluyor. İçerisinde infaz düzenlemesi, COVID iznine ilişkin yeni hükümler ve ceza artırımları bulunan teklif, özellikle şartlı salıverme ve çocukların suça sürüklenmesine ilişkin maddeler nedeniyle büyük ilgi görüyor. Paketin Meclis’e gelmesiyle birlikte kamuoyu, düzenlemenin kimleri kapsayacağını ve hangi suçlarda değişiklik yapılacağını merak ediyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

11. Yargı Paketi’nin 27 Kasım Perşembe günü TBMM Başkanlığı’na sunulacağı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarıyla kesinleşti. Daha önce ertelenen yasa teklifinin Meclis takvimine alınmasıyla birlikte sürecin hızlanması bekleniyor. Paket, komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul’a gelecek ve oylamanın ardından yasalaşacak.

Paketin yıl bitmeden tamamlanması öngörülüyor. Özellikle infaz düzenlemesine yönelik maddelerin yoğun ilgi görmesi nedeniyle sürecin hızla ilerlemesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Paketin en dikkat çeken maddelerinden biri COVID izinlerine ilişkin yapılacak düzenlemeler oldu. Teklife göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin şartlı salıverme kapsamına alınması planlanıyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 50-55 bin hükümlünün yararlanabileceği belirtiliyor. Mevcut düzenlemede sadece hükmü kesinleşmiş dosyalar COVID iznine tabi tutuluyordu. Yeni pakette ise suçun işlenme tarihi esas alınacak.

Bu değişiklik, uzun yargılama süreçleri nedeniyle hükmü kesinleşmeyen dosyalar için eşitlik sağlama amacı taşıyor. COVID döneminde uygulanan geçici iznin yeniden ele alınmasında infaz kurumlarındaki yoğunluk da etkili oldu.

11. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

COVID izinleriyle ilgili maddeye göre, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenler şartlı salıverme kapsamında değerlendirilecek. 50 binin üzerinde hükümlünün etkilenmesi bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİNİN MADDELERİ

11. Yargı Paketi’nin 40 maddeden oluşması ve geniş kapsamlı yasal değişiklikler içermesi bekleniyor. Teklife göre örgüt faaliyeti çerçevesinde çocukların suça sürüklenmesi durumunda örgüt yöneticilerine verilecek cezalar artırılacak. Bu suçlarda cezanın yarısından bir kata kadar artırılabileceği ifade ediliyor. Örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarında da alt ve üst sınırlar yükseltiliyor.

Pakette bilişim suçlarına ilişkin önemli düzenlemeler de yer alıyor. Dijital ortamda işlenen suçların artması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’ndaki bilişim suçları bölümü genişletilecek. Meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen cezalarda 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. "Kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler ise 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çaptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla ateş edilmesi halinde verilen ceza yarı oranda artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesi planlanıyor. Araçları kendi istikametlerinden çıkararak başka yere götürenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

