11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunulacak. Pakette, pandemi dönemine ilişkin özel Covid düzenlemesi de yer alacak. Düzenlemeden yaklaşık 50-55 bin mahkûmun yararlanması bekleniyor. Paket, Meclis komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul’a gönderilecek. Öte yandan düzenlemeden, örgütlü suçlar ile terör suçlarının hariç tutulacağı bildirildi.

11. Yargı Paketi, yarın Meclis Başkanlığına sunularak yasama sürecine resmen dahil edilecek. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı düzenleme, yargı alanındaki ihtiyaçlara yönelik çeşitli değişiklikler içeriyor.

COVID DÜZENLEMESİ PAKETTE YER ALACAK

Pakette en dikkat çeken başlıklardan biri, pandemi dönemine ilişkin özel bir düzenleme olacak. Covid-19 sürecinde uygulanan infaz düzenlemelerine yönelik yeni bir adımın Meclis'e taşınacağı belirtiliyor.

MAHKÛMLAR İÇİN BEKLENEN DÜZENLEME

Covid düzenlemesi kapsamında, belirli koşulları taşıyan hükümlülerin infazına ilişkin yeni bir düzenleme öngörülüyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 50-55 bin mahkûmun faydalanabileceği ifade ediliyor.

2 SUÇ HARİÇ TUTULACAK

Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak. Düzenleme Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Düzenlemeden, örgütlü suçlar ile terör suçlarının hariç tutulacağı bildirildi.

YASAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Paketin Meclis’e sunulmasının ardından ilgili komisyonlarda görüşmeler başlayacak. Düzenlemelerin, yapılacak değerlendirmelerin ardından Genel Kurul’un onayına sunulması bekleniyor.

ABDULLAH AYDEMİR

