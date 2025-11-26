Kanser, katarakt gibi hastalıklara sebep olan, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturan ozon tabakasındaki delikte iyileşme gözlemlendi. NASA, tabakadaki deliğin boyutunun 1992'den bu yana kaydedilen en küçük 5. seviyede olduğunu açıkladı.

İnsan sağlığı için zararlı etki taşıyan ultraviyole ışınlarının yüzde 99'unu emme özelliği dolayısıyla hayati önem taşıyan ozon tabakasında incelmeye dair ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yeni bir açıklama yaptı.

Bilim insanlarının araştırmaları sonucunda 1985 yılında keşfedilen, cilt kanseri ve katarakt gibi hastalıkları artırdığı belirtilen ozon deliğinin iyileşme gösterdiği duyuruldu.

Antarktika üzerindeki ozon deliğinin iyileşme eğilimini sürdürdüğünü açıklayan NASA, bu yıl ölçülen boyutunun 1992'den bu yana kaydedilen en küçük 5. seviyede olduğunu belirtti.

Ozon deliğinin 2025'te ölçülen büyüklüğünün önceki yıllara kıyasla küçük olduğunu vurgulayan NASA, yıl içerisinde ozon tabakasının en çok inceldiği dönemin 7 Eylül-13 Ekim arası olduğunu söyledi.

Bu dönemde deliğin bir günde ulaştığı en büyük genişliğin yaklaşık 23 milyon kilometre kare olduğu işaret edildi. Bu değişimin 2006'da kayıtlara geçen ve 26 milyon kilometre kareye ulaşan en büyük genişliğinden yaklaşık yüzde 30 daha küçük olduğu da ifade edildi.

NASA ve NOAA'dan araştırmacılar, ozon tabakasını incelten kimyasallara getirilen kontrollerin bu değişim üzerinde etkili olduğunu söyledi.

