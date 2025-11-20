NASA, Güneş Sistemi’ne yıldızlar arası uzaydan giren ender gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının yeni görüntülerini paylaştı. 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en yakın görüntüleri NASA’nın Mars'taki gözlem araçları tarafından çekildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1 Temmuz 2025'te keşfedilen ve Güneş Sistemi’ne yıldızlar arası uzaydan giren ender gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait yeni görüntüleri yayınladı. NASA’dan yapılan açıklamada görüntülerin kuruma ait 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği belirtilerek, "Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimleri de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacak" ifadeleri kullanıldı.

EN YAKIN GÖRÜNTÜLER MARS’TAN

Açıklamanın devamında 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en yakın görüntülerinin NASA’nın Mars'taki gözlem araçları tarafından çekildiği belirtilerek, "3I/ATLAS, bu sonbaharın başlarında Mars'ın 30 milyon kilometre yakınından geçti ve 3 NASA uzay aracı tarafından gözlemlendi" denildi. Bu gözlemler sayesinde bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yapısını anlamalarına yardımcı olacak morötesi görüntüler elde ettiği bildirildi.

İLK DEFA BU KADAR NET GÖZLEMLENDİ

3I/ATLAS kuyruklu yıldızının NASA’nın Güneş’e çok yakın bölgeleri gözlemleme kabiliyetine sahip misyonları tarafından da görüntülendiğinin altı çizilen açıklamada, "Binlerce kuyruklu yıldız keşfedip incelemiş olmasına rağmen NASA Güneş fiziği misyonları başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi ilk defa bu kadar net biçimde gözlemlemiş oldu" ifadelerine yer verildi.

"ELDE EDİLEN VERİLER YÖRÜNGENİN BELİRLENMESİNE YARDIMCI OLACAK"

NASA’nın Güneş Sistemi boyunca uzanan asteroitleri incelemek üzere yörüngede bulunan uzay araçlarının da 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının görüntülerini elde ettiği belirtilerek, "Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yörüngesini daha hassas biçimde belirlemesine yardımcı olacak" denildi.

