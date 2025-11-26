Fransa’nın en yüksek mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 2012 kampanyasındaki yasadışı finansman davasında verilen cezayı onadı.

Fransa’nın en yüksek mahkemesi Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2012’deki yeniden seçilme kampanyasının yasadışı şekilde finanse edilmesi davasında hakkındaki mahkûmiyet kararını onadı. Böylece Sarkozy, ikinci kez kesin olarak hüküm giydi.

Yargıtay, geçtiğimiz yıl temyiz mahkemesi tarafından verilen kararın “kesinleştiğini” açıkladı.

ÇİFTE FATURALANDIRMA SKANDALI: 43 MİLYON AVROLUK KAMPANYA

Savcılar, Sarkozy’nin 2012 kampanyasının gerçek maliyetini gizlemek için sağcı parti yetkilileriyle birlikte Bygmalion adlı halkla ilişkiler şirketinin devreye sokulduğunu aktardı.

Savcıların iddiasına göre Sarkozy’nin kampanyası için izin verilen bütçe 22,5 milyon avroydu; ancak harcama bunun neredeyse iki katına, 43 milyon avroya çıktı.

Diğer sanıklar çift faturalandırma sistemiyle suçlanırken, Sarkozy bu mekanizmaya doğrudan dahil edilmedi. Ancak yasadışı finansmandan yararlandığı gerekçesiyle sorumlu tutuldu.

TEKRAR HAPSE GİRECEK Mİ?

Sarkozy’ye altı ay elektronik kelepçe ile hapis cezası ve altı ay ertelenmiş hapis cezası uygulanacak.

Daha önce başka bir davada kısa süre hapis yatan Sarkozy, mevcut dosyada uzun süreli cezaevine dönmeyebilir.

SARKOZY: İDDİALAR YALAN

Eski cumhurbaşkanı, kampanya finansmanına ilişkin tüm suçlamaları reddedip iddiaları "yalan" olarak nitelendirdi. Ancak Yargıtay’ın kararıyla birlikte savunması kabul görmedi ve mahkûmiyet kesinleşti.

NELER OLDU?

Sarkozy, görevden ayrıldığı 2012’den bu yana birçok yasal süreçle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl Aralık ayında, bir yargıçtan “iyilik sağlama” girişimi iddiasıyla açılan davada yaptığı son başvuru da reddedilmiş ve Sarkozy elektronik kelepçeyle hapis cezasını çekmişti.

Ayrıca 2007’deki seçim kampanyasının Libya’dan finanse edildiği iddiasıyla açılan başka bir dava sürüyor. Bu dosyada temyiz süreci devam ederken Sarkozy alt mahkemenin ilk kararı sonrası 20 gün hapis yatmıştı.

