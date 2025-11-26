DIŞ HABERLER SERVİSİ
Gine'de darbe mi oluyor? Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu
Gine-Bissau’da seçimlerin üzerinden sadece üç gün geçerken başkanlık sarayının yakınında yoğun silah sesleri duyuldu. İki adayın birden zafer ilan ettiği ülkede, resmi sonuçlar açıklanmadan patlayan silahlar darbe girişimi iddialarını gündemin merkezine taşıdı.
Gine-Bissau’nun başkenti Bissau’da Çarşamba akşam saatlerinde yoğun silah sesleri duyuldu.
Bölgeden gelen ilk bilgiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde olağanüstü hareketlilik yaşandığı yönünde oldu.
Yerel kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló’nun gözaltına alındığı ileri sürüldü.
Ayrıntılar geliyor....
Bizi Takip Edin
YORUMLAR