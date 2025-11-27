BAE Systems, 27 Ekim 2025 tarihinde X'te paylaştığı mesajda Türkiye'nin 20 EFT savaş uçağı, ekipmanları ve silahları için 5,4 milyar GBP ödeyeceğini açıkladı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Eurofighter Typhoon (EFT) anlaşması, son haftaların en çok tartışılan savunma başlıklarından biri haline geldi.

BAE Systems, 27 Ekim 2025’te X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin 20 EFT savaş uçağı, görev ekipmanları ve silahlar için 5,4 milyar GBP ödeyeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da 5 Kasım’da yaptığı bilgilendirmede sözleşmenin 20 uçak + görev ekipmanları + füze ve mühimmatları kapsadığını, ancak lojistik anlaşmalarının pakete dahil olmadığını ifade etti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürütülen Eurofighter Typhoon (EFT) görüşmeleri, BAE Systems’ın 27 Ekim 2025’te yaptığı duyuruyla resmiyet kazanmıştı.

Açıklamada Türkiye’nin 20 EFT savaş uçağı, görev ekipmanları ve silahlar için 5,4 milyar GBP ödeyeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da 5 Kasım’daki bilgilendirmede sözleşme bedeline 20 uçak, görev ekipmanları, füze ve mühimmatların dahil olduğunu, lojistik anlaşmalarının pakette yer almadığını aktardı.

Savunma Uzmanı Turan Oğuz, açıklamalarında bu ilk paket kapsamında lojistik kalemlerin özellikle dışarıda tutulduğuna dikkat çekti.

BAE Systems, 27 Ekim 2025 tarihinde X'te paylaştığı mesajda Türkiye'nin 20 EFT savaş uçağı, ekipmanları ve silahları için 5,4 milyar GBP ödeyeceğini açıkladı.

YENİ AÇIKLAMA: TOPLAM BEDEL 6 MİLYAR GBP’YE YÜKSELDİ

BAE Systems, 24 Kasım’da yaptığı ikinci duyuruyla sözleşme bedelinin 6 milyar GBP’ye çıkarıldığını resmen açıkladı. Böylece yalnızca bir ay içinde 600 milyon GBP’lik artış ortaya çıktı.

Turan Oğuz’un değerlendirmeleri ve MSB açıklamaları birlikte ele alındığında, fiyat artışının muhtemel sebepleri şöyle şekillendi:

Lojistik destek anlaşmasının pakete dahil edilmiş olması,

Yeni mühimmat, yedek parça ve aviyonik güncellemelerin eklenmesi,

Katar ve Umman’dan temin edilecek ikinci el EFT uçakları için yapılacak ek modifikasyonlar,

Test ve entegrasyon paketinin genişletilmesi,

Oğuz, değişikliğin özellikle “eksik kalemlerin sözleşmeye eklenmesiyle doğal biçimde büyümüş olabileceğini” belirtti.

BAE Systems, 24 Kasım 2025'te paylaştığı yeni mesajda ise sözleşmenin 6 milyar GBP'ye çıktığını resmen duyurdu. Yani toplam sözleşme bedelinin 600 milyon GBP daha arttığını beyan etmiş oldu.

AVRUPA VE ORTA DOĞU BASINI: “TÜRKİYE NATO’NUN HAVA KALKANINI GÜÇLENDİRİYOR”

Eurofighter Typhoon, Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak NATO’nun hava savunmasında kritik bir rol üstlendi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında geliştirilen jet, yüksek manevra kabiliyeti, güçlü radar sistemi ve çoklu görev kapasitesiyle Avrupa basınında “hava üstünlüğünün omurgası” olarak anıldı. Financial Times, uçağın Avrupa’yı Rusya ve Orta Doğu kaynaklı tehditlere karşı koruyan stratejik bir güç haline geldiğini yazdı.

Associated Press ise Türkiye’nin KAAN devreye girene kadar 40 EFT + 40 F-16 + 40 F-35 hedefiyle geçiş dönemi için büyük bir plan yürüttüğünü aktardı.

Channel 4, anlaşmanın İngiltere’nin 20 yıldır yaptığı en büyük savaş uçağı satışı olduğunu söyledi. Telegraph, EFT’leri “Rusya’ya karşı hava savunmasının belkemiği” olarak tanımladı.

YUNANİSTAN: TÜRKİYE BÜYÜK BİR DİPLOMATİK ZAFER ELDE ETTİ

Yunan basını, Türkiye’nin Eurofighter hamlesini açık bir başarı olarak yorumladı.

in.gr, Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisinde yeni bir sayfa açtığını yazdı. Ta Nea, alımı “Türk Hava Kuvvetleri’ni kökten dönüştürecek stratejik hamle” olarak tanımladı. SKAI TV, anlaşmanın Doğu Akdeniz’de yeni savunma dengesi kurabileceğini savundu.

ALMANYA, FRANSA VE İTALYA’DA MANŞET: TÜRKİYE CAYDIRICILIĞI BÜYÜTÜYOR

Frankfurter Rundschau, anlaşmayı “Türkiye için güçlendirme” manşetiyle verdi. Corriere della Sera, bunun 2017’den beri EFT için verilen ilk büyük sipariş olduğunu yazdı. BFMTV, paket değerinin 9 milyar avroyu aşabileceğini belirterek anlaşmayı Ankara–Londra ilişkilerinde yeni bir aşama olarak değerlendirdi.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE BÖLGESEL RAKİPLERİNE BASKI KURUYOR

Jerusalem Post, Türkiye’nin Eurofighter adımını “İsrail dahil bölgesel rakiplerine karşı baskı oluşturma çabası” şeklinde yorumladı.

Maariv, anlaşmanın “bölgedeki güç dengesini değiştirebilecek” nitelikte olduğunu yazdı. Israel Hayom ise bu satışı Türkiye’nin hava filosunu modernize etme planının ana ayağı olarak değerlendirdi.

ARAP BASINI: TÜRKİYE İSRAİL’E MEYDAN OKUYOR

Suudi Al-Hadath, anlaşmayı “Türkiye Eurofighter hamlesiyle İsrail’e meydan okuyor” başlığıyla yayınladı.

Al Jazeera ise bu adımın sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik bir mesaj taşıdığını ve Türkiye’nin NATO içindeki pozisyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası