Asya-Pasifik semalarında kaydedilen şüpheli uçuş, Çin’in İngiliz Eurofighter jetini taklit eden gizemli bir drone kullandığı iddialarını güçlendirdi. Military Watch’ın aktardığı bilgilere göre, Hainan Adası çevresinde tespit edilen insansız platformun İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki farklı çağrı kodunu kopyalaması, Pekin’in “hedef aldatma” taktiklerini test ettiği yönündeki endişeleri tırmandırdı.

19 Kasım’da Hainan açıklarında tespit edilen gizemli bir drone’nun, İngiliz Eurofighter jetlerine ait iki farklı çağrı kodunu taklit ettiği ortaya çıktı. Sıra dışı uçuş, Çin’in gelişmiş aldatma taktiklerini test ettiği iddialarını yeniden gündeme taşıdı..

Military Watch’ın değerlendirmesine göre 19 Kasım’daki uçuşta kullanılan insansız platform, İngiliz Eurofighter jetlerinin ZK334 ve YILO2400 kodlarını kopyalayarak Çin’in gelişmiş “kimlik sahtekârlığı” yöntemlerini test ettiği şüphesini doğurdu.

Uçağın hız değerleri, irtifası ve ani manevralar yapmaması, aracın bir orta irtifa istihbarat ve gözetleme platformu olabileceği değerlendirmesini güçlendirdi. Analize göre bu uçuş, çatışma hâlinde düşman kuvvetlerinin hedeflemesini şaşırtmak için “üçüncü taraf uçaklarını taklit etme” taktiklerinin test süreci niteliği taşıyor.

SAVAŞ STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM: TAKLİT UÇAKLARLA GİZLİ OPERASYON

Rapor, Çin’in bu yöntemle gerçek zamanlı hedef aldatma kabiliyeti test ediyor olabileceğine dikkat çekti. Benzer bir taktiğin geçmişte İsrail tarafından da kullanıldığı, 2010’ların sonunda İsrail savaş uçaklarının Amerikan F-15’leri taklit ederek Ürdün ve Irak hava sahasından Suriye’ye saldırılar düzenlediği bilgisine yer verildi.

BATI PASİFİK’TE İNGİLTERE BASKINI: EUROFİGHTER VE F-35 GÖREVDE

Askerî kaynaklara göre, Çin ve Kuzey Kore’nin hızla büyüyen kabiliyetleri karşısında Batı ülkeleri bölgede varlığını genişletmiş durumda. İngiltere, 2010’ların ortasından bu yana Japonya’ya deniz piyadeleri, savaş gemileri ve Eurofighter birlikleri konuşlandırdı.

Ağustos ayında Queen Elizabeth sınıfı uçak gemisi, ABD ve Japon güçleriyle Kuzey Filipin Denizinde ortak tatbikata katıldı. Aynı dönemde İngiliz F-35B uçakları, bölgedeki güç gösterisinin bir parçası olarak Japon ve Güney Kore hava birimleriyle birlikte uçtu.

İNGİLTERE’NİN ASKERİ SORUNLARI DA RAPORLANDI

Raporda İngiltere ordusunun ciddi teknik sorunlarla boğuştuğu ayrıntılı biçimde aktarıldı. Hindistan’da 39 gün hareketsiz kalan F-35B, destroyer filosundaki peş peşe arızalar, su baskınları ve yeni nesil uçak gemilerini etkileyen yapısal problemler, Londra’nın Batı Pasifik’teki askeri varlığının gerçekte ne kadar daraldığını ortaya koydu.

Eurofighter filolarının hızla küçüldüğü ve uçağın yakın gelecekte hizmet dışı kalacağı bilgisi de dikkat çekti.

DÜNYA BASININDA ORTAK NOKTA: TÜRKİYE YENİ BİR HAVA GÜCÜ DÖNEMİNE GİRİYOR

Öte yandan Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş medya yelpazesi, Eurofighter anlaşmasını Türkiye için “yeni dönem”, “bölgesel güç artışı” ve “NATO dengesini değiştiren hamle” ifadeleriyle değerlendirdi.

İngiltere’den İsrail’e, İtalya’dan Körfez ülkelerine kadar pek çok yayın organı, Türkiye’nin bu adımla hem hava kuvvetlerini modernize ettiğini hem de Gazze, Suriye, Doğu Akdeniz ve Ukrayna hattındaki stratejik konumunu daha da pekiştirdiğini yazdı.

Birçok gazetede yer alan yorumlarda, anlaşmanın Türkiye’ye “hava üstünlüğü kazandıracağı”, bölgedeki rakipleri üzerinde “baskı oluşturacağı” ve Ankara’nın NATO içinde “vazgeçilmez aktör” konumunu daha da güçlendireceği vurgulandı.

Eurofighter alımı, küresel basının ortak değerlendirmesiyle, Türkiye’nin savunma alanında yıllar sonra attığı en kritik stratejik adımlar arasında gösterildi.

