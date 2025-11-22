La Liga ekiplerinden Elche'nin 44 yaşındaki teknik direktörü Eder Sarabia, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, 20 yaşındaki yıldız oyuncuya hayranlığını dile getirdi.

La Liga’da mücadele eden Elche’nin teknik direktörü Eder Sarabia, Real Madrid ile oynayacakları zorlu maç öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 44 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, basın toplantısında rakip kadrosunu analiz ederken, genç yetenek Arda Güler’e özel bir vurgu yaptı. Sarabia, Arda Güler’i sadece oyun stiliyle değil, “tam bir fenomen” ifadesiyle övdü.

"MUTLAK BİR FENOMEN"



Elche’nin İspanyol teknik direktörü Eder Sarabia, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Real Madrid’deki rakiplerini değerlendirirken, Arda Güler'in yeteneklerine hayranlık duyduğunu adeta itiraf etti. Sarabia, Mbappé ve Vinícius Jr. gibi yıldızların potansiyelini takdir ettiğini belirtse de, “zaafı” olarak Arda Güler’i gösterdi. Ona göre Güler “tam bir fenomen”.

Sarabia, Güler’in oyununa hayran olduğuna dikkat çekerken, genç Türk futbolcunun sadece yetenek değil; sahada varlık gösterebilmesinin de etkileyici olduğunu söyledi. Sarabia, Arda Güler’i “mutlak bir fenomen” olarak nitelendirdi.

Sarabia, Güler’in takımına büyük bir tehdit oluşturabileceğini söyledi. Ona göre Arda Güler’in yeteneği, Elche’nin dikkat etmesi gereken önemli bir unsur.

GÜLER'İN İSTİKRARLI YÜKSELİŞİ

Arda Güler, ilk kez 21-22 sezonunda Süper Lig seviyesinde oynamaya başlamıştı. Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda 16 maça çıkan genç oyuncu 3 gol atmıştı ve 5 asist yapmıştı. Ertesi sezon henüz 17 yaşındayken Avrupa devlerinin dikkatini çeken Güler; Fenerbahçe'nin ilk 11'inde önemli bir rol almıştı. 35 maçta forma terletmişti ve 6 gol 7 asistlik bir performans göstermişti. O sezon Fenerbahçe'nin kazandığı Türkiye Kupası şampiyonluğunda katkısı olmuştu. 23 yazında 26 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'in yolcusu olmuş ve aynı sezon 12 maça çıkarak 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da A Milli Takım'ın düzenli 11 oyuncusu olmuş ve çeyrek finale çıkma başarısında kilit rol oynamıştı. 25-26 sezonunda teknik direktör Ancelotti ile anlaşmazlıklar yaşadığı iddia edilse de sezonda toplam 49 maçta süre almış ve 17 gole direkt katkıda bulunmuştu.

Bu sezon değişim rüzgarlarının etkisiyle yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gözünde ilk 11 için daha değerli bir role bürünen Arda Güler, 16 maça çıktı ve 3 gol 6 asistlik performansla takımdaki önemli oyuncular arasında boy gösterdi.

