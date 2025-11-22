Nijerya’nın Nijer eyaletinde St. Mary’s okuluna sabaha karşı baskın düzenleyen silahlı çeteler, aralarında öğrenciler ve öğretmenlerin de bulunduğu 315 kişiyi kaçırdı. Ülkede bir hafta içinde ikinci toplu kaçırma vakasının yaşanması güvenlik krizini daha da derinleştirirken, yetkililer acil kapanma kararı aldı.

Nijerya’nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde yer alan St Mary’s karma okulu, Cuma günü erken saatlerde silahlı kişiler tarafından basıldı.

Hristiyan topluluğunu temsil eden Nijerya Hıristiyan Birliği (CAN), yapılan doğrulama çalışmaları sonrası toplam 303 öğrenci ve 12 öğretmenin kaçırıldığını açıkladı.

Saldırı, hafta başında Kebbi eyaletindeki bir ortaokuldan 25 kız öğrencinin kaçırılmasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti.

Yerel basındaki haberlere göre, Kebbi eyaletinin Danko Wasagu Yerel Yönetim Alanı'ndaki (LGA) Maga Hükümet Kız Ortaokulu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

OKULLAR ARDIŞIK ŞEKİLDE KAPATILIYOR

Saldırının ardından Katsina ve Plateau eyaletlerinde tüm okullar geçici olarak kapatıldı. Nijer eyaleti yönetimi ise bölgedeki birçok okulun faaliyetlerini durdurdu.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, krizin derinleşmesi nedeniyle Johannesburg’daki G20 zirvesi de dahil olmak üzere dış programlarını iptal etti.

AFP tarafından aktarılan bilgilere göre, Kontagora Piskoposu Rahip Bulus Dauwa Yohanna’nın bölge ziyareti sonrası yapılan yeni hesaplamalarda, kaçmaya çalışırken 88 öğrencinin daha silahlı gruplar tarafından alıkonduğu ortaya çıktı. Toplam kaçırılan kişi sayısı böylece 315'e yükseldi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Nijerya’nın kuzeybatı ve orta bölgelerinde yıllardır etkili olan ağır silahlı çeteler, fidye karşılığı kaçırma eylemlerini artırmış durumda.

Çetelerin Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi ve Nijer eyaletlerine yayılan geniş ormanlık alanlarda kampları bulunuyor.

BM kaynaklarına göre, Kebbi’de kaçırılan öğrencilerin Kaduna’daki Birnin Gwari ormanına götürüldüğü değerlendiriliyor.

Sadece okullar değil, ibadethaneler de saldırıların hedefi oldu. Salı günü ülkenin batısındaki bir kiliseye düzenlenen baskında çevrim içi yayınlanan ayin sırasında iki kişi öldürüldü.

NİJERYA GÜVENLİK KRİZİNİN EN AĞIR DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR

Boko Haram’ın 2014’te Chibok’tan yaklaşık 300 kız öğrenciyi kaçırdığı olayın travması hâlâ sürerken, yeni kaçırma dalgaları ülke genelinde paniği büyütüyor. Kaçırılan Chibok kızlarının bir kısmı hala kayıp.

MÜZEYYEN BIYIK

