Avustralya semalarında korku dolu anlar yaşandı. Sydney yakınlarında iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir uçak ormanlık alana düşerek pilotunu kaybetti. Diğer uçak ise güvenli iniş yaptı ve pilot kazayı yara almadan atlattı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir pilot hayatını kaybetti.

Kaza, Sydney’in güneybatısındaki Wedderburn bölgesinde meydana geldi.

BİR UÇAK ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ

NSW polisinin açıklamasına göre uçaklardan biri çarpışmanın ardından kontrolünü kaybederek ormanlık alana düştü. Pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

DİĞER UÇAK GÜVENLİ İNİŞ YAPTI

Yeni Güney Galler Polisi, ekiplerin pilotun cansız bedenini Sydney’in güneybatısındaki Wedderburn Havaalanı yakınlarında, çalılık alanda bulduğunu açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, “İki hafif uçağın havada çarpıştığı, uçaklardan birinin yakınlardaki ormanlık alana düştüğü ihbar edildi. Ekipler, uçakta yalnız olduğu değerlendirilen pilotun cansız bedenine ulaştı.” denildi.

Diğer uçağın ise havaalanına güvenli bir şekilde inmeyi başardığı, pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

RV-7 MODEL İKİ UÇAK ÇARPIŞTI

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), kazaya karışan uçakların Van’s RV-7 modeli olduğunu açıkladı. Bu uçaklar, iki koltuklu, tek motorlu, ev yapımı kit uçak olarak biliniyor.

ATSB,“İki uçak, Wedderburn Havaalanı’na dönmek üzere olan dört uçaktan oluşan bir oluşum uçuşunun parçasıydı. Çarpışma, iniş hazırlığı sırasında meydana geldi.” bilgisini verdi.

Kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

