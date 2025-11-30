Avustralya’da İki uçak havada çarpıştı! Bir pilot yara almadan kurtuldu, diğer uçak ise ormanlık alana düştü
Avustralya semalarında korku dolu anlar yaşandı. Sydney yakınlarında iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir uçak ormanlık alana düşerek pilotunu kaybetti. Diğer uçak ise güvenli iniş yaptı ve pilot kazayı yara almadan atlattı.
- Avustralya'nın New South Wales eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir pilot öldü.
- Kaza, Sydney'in güneybatısındaki Wedderburn bölgesinde meydana geldi.
- Uçaklardan biri ormanlık alana düşerken, diğer uçak güvenli bir şekilde indi ve pilotu yara almadı.
- Çarpışan uçaklar Van's RV-7 modeliydi ve iniş hazırlığı sırasında formasyon uçuşu yapıyordu.
- Kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir pilot hayatını kaybetti.
Kaza, Sydney’in güneybatısındaki Wedderburn bölgesinde meydana geldi.
BİR UÇAK ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ
NSW polisinin açıklamasına göre uçaklardan biri çarpışmanın ardından kontrolünü kaybederek ormanlık alana düştü. Pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
DİĞER UÇAK GÜVENLİ İNİŞ YAPTI
Yeni Güney Galler Polisi, ekiplerin pilotun cansız bedenini Sydney’in güneybatısındaki Wedderburn Havaalanı yakınlarında, çalılık alanda bulduğunu açıkladı.
Polisten yapılan açıklamada, “İki hafif uçağın havada çarpıştığı, uçaklardan birinin yakınlardaki ormanlık alana düştüğü ihbar edildi. Ekipler, uçakta yalnız olduğu değerlendirilen pilotun cansız bedenine ulaştı.” denildi.
Diğer uçağın ise havaalanına güvenli bir şekilde inmeyi başardığı, pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.
RV-7 MODEL İKİ UÇAK ÇARPIŞTI
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), kazaya karışan uçakların Van’s RV-7 modeli olduğunu açıkladı. Bu uçaklar, iki koltuklu, tek motorlu, ev yapımı kit uçak olarak biliniyor.
ATSB,“İki uçak, Wedderburn Havaalanı’na dönmek üzere olan dört uçaktan oluşan bir oluşum uçuşunun parçasıydı. Çarpışma, iniş hazırlığı sırasında meydana geldi.” bilgisini verdi.
Kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı.