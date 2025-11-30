Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün. Ödeme yapmayanlara tutar üzerinden aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Yılın ikinci yarısına ait olan emlak vergisi 2. taksit ödemelerinin yapılması için resmi olarak tanınan süre, 1 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.

Bina, arsa ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerini yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün

YÜZDE 3,5 GECİKME ZAMMI

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti için yarın son gün. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerini süre içinde ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak

NASIL ÖDENİR?

İster T.C kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile gerçekleştirilebiliyor.

Belediyeler ve e-Devlet üzerinden ödeme olanağı var

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre kişilerin üzerinde bulunan bina, arsa, ev gibi taşınmazlar için devlete yapılan ödemelere emlak vergisi denir.

Emlak vergisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan arsa, arazi ya da evlerin mülk sahipleri ya da arsa sahipleri tarafından ödenmesi gerekir.

İlgili taşınmazlar için mülk sahipleri yoksa binanın tahsis edildiği kişiler tarafından emlak vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

İlk defa ev, arsa ya da arazi sahibi olan kişiler emlak vergisini ödemek için öncelikle emlak beyanında bulunması gerekmektedir.

Emlak vergisi için yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası