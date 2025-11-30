Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında Rafa Silva oynayacak mı sorusu gündemin merkezinde. Beşiktaş’ta bir süredir konuşulan Rafa Silva krizi yeni bir boyut kazandı. Portekizli oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü iddiaları gündemdeki yerini korurken, kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre süreçte önemli bir hareketlilik yaşandı.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında Rafa Silva oynayacak mı merakla takip ediliyor. Henüz takımla tam olarak çalışmalara başlamayan Silva’nın dün tesislerde bazı futbolcularla bir araya gelerek görüşme yaptığı belirtildi.

Beşiktaş’ta son günlerde yaşanan Rafa Silva belirsizliği maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında. Portekizli oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü yönündeki iddialar sürerken, dün tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla görüştüğü öğrenildi.

Henüz takımla antrenmanlara dönmeyen Silva’nın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahada olması beklenmiyor. Rafa Silva'nın form durumuna bağlı olarak maçtan sonra yapılacak ilk idmanda yer alabileceği ifade ediliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11



Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Esgaio, Kranevitter, Atakan, Berkay, Doh, Fofana, Tiago Çukur, Serginho



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Bilal Toure

FATİH KARAGÜMRÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadele bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

