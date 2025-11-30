Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı yaklaşırken Beşiktaş, İstanbul’da oynanacak Fatih Karagümrük deplasmanı öncesi kadro planlamasını netleştirmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlık ve hazırlık süreçleri nedeniyle üç oyuncunun forma giyemeyeceği kesinleşirken, cezadan dönen Orkun Kökçü taraftarların yüzünü güldürdü.

Beşiktaş, hafta sonu Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye Samsunspor karşısında kaçan galibiyetin ardından moral arayışıyla çıkacak. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük - Beşiktaş karşılaşması öncesi iki takımda da kadro durumları netleşmeye başladı. Beşiktaş cephesinde üç oyuncu sahaya çıkamayacak.

Sakatlık süreçleri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal henüz maç ritmini yakalamadığı için kadroya dahil edilmeyecek. Uzun süredir takım çalışmalarından uzak kalan Rafa Silva da bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılar adına en sevindirici gelişme ise kaptan Orkun Kökçü’nün cezasını tamamlayarak takıma dönmesi oldu. Savunmada görev yapan Uduokhai sarı kart sınırında bulunurken kart görmesi halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Esgaio, Kranevitter, Atakan, Berkay, Doh, Fofana, Tiago Çukur, Serginho

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Bilal Toure

