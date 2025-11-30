Tüm dünyada büyük bir ilgi gören Amerikan reality şovu Hardcore Pawn!ın efsanevi sahibi Les Gold hakkında, sosyal medyada dolaşan şok edici iddiaları hayranlarını endişelendirdi. Özellikle baba Gold'un sağlık durumuna dair çıkan spekülasyonlar üzerine, oğlu Seth Gold'dan açıklama geldi.

Hardcore Pawn programının efsanevi yüzü Les Gold hakkında ortaya atılan ölüm iddiaları, programın milyonlarca hayranını endişelendirdi. Özellikle ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili yayılan söylentiler üzerine, gözler ailesine çevrildi.

Les gold öldü mü? Oğlu Seth Gold açıklamada bulundu

LES GOLD ÖLDÜ MÜ?

Les Gold ölmemiştir, güncel olarak sağlıklı ve hayattadır.

Les Gold'un öldüğü iddiaları tamamen asılsızdır. Les Gold'un öldüğüne dair 2025 yılında da ortaya atılan ölüm haberleri doğru değildir.

Son olarak oğlu Seth Gold, TikTok üzerinden yaptığı açıklamada babasının sağlıklı olduğuna dair bilgi verdi. Les Gold da kendi hesabı üzerinden "SÖYLENTİLER YALAN!" paylaşımıyla açıklamada bulundu.

Editör:SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası