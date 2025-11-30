Nüfusu 100 bin, araç sayısı ise 54 bin... TÜİK verileri Kars merkezdeki ilginç istatistiği gözler önüne serdi. Neredeyse her iki kişiden birine araç düşen bölgede trafik ve park sorunu yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri, Kars merkezdeki ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı. Resmi verilere göre yaklaşık 100 bin civarında nüfusa sahip olan Kars merkezde trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 54 bini geçti. Bölge, kişi başına düşen araç oranını yükselterek büyük şehirleri aratmayan bir yoğunluk oluşturdu.

Nüfusu 100 bin, araç sayısı ise 54 bin! TÜİK verilerinde dikkat çeken istatistik

HER İKİ KİŞİDEN BİRİNE ARAÇ DÜŞÜYOR

Son verilere göre; Ekim ayında Kars'ta trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının 54 bin 138'e ulaşması, merkez nüfusuna oranla neredeyse her iki kişiden birine bir araç düştüğü anlamına geliyor. Bu durum, özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park ve trafik sorununu da beraberinde getiriyor.

DUBALAR DA AYRI BİR KARMAŞA

Sürücüler, özellikle işlek caddelerde kendilerine park yeri bulmakta zorlanırken, araçların gelişigüzel park edilmesi ve çift sıra parklar trafiği olumsuz etkiliyor. Park sorununu çözmek için bazı vatandaşların cadde ve sokaklara duba veya çeşitli malzemeler koyarak yer kapma çabaları ise ayrı bir karmaşaya neden oluyor.

Nüfusu 100 bin, araç sayısı ise 54 bin! TÜİK verilerinde dikkat çeken istatistik

KARS'I AĞRI TAKİP EDİYOR

Kars'ın, bölgesindeki diğer illere göre araç sayısı bakımından öne çıkması dikkat çekiyor. TUİK'in verilerine göre araç sayısında Kars 54 bin 138 ile ilk sırada yer alırken, Kars'ı Ağrı 36 bin 501 araçla takip ediyor. Iğdır 33 bin 238 ile 3'üncü sırada ve Ardahan ise 22 bin 33 araç ile 4'üncü sırada yer alıyor.

Kars, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, bu şaşırtıcı araç-nüfus oranıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Nüfusu 100 bin, araç sayısı ise 54 bin! TÜİK verilerinde dikkat çeken istatistik

Editör:SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası