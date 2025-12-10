Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracı durduran polis ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. Araçta 1 ton 900 kilogram bozulmuş et bulan ekipler, vatandaşa yedirilmeden etleri imha etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler sırasında Sanayi Sitesi yakınlarında şüphe üzerine 47 MA 0702 plakalı kamyoneti durdurdu.

Vatandaşa yedireceklerdi! Polislerin durduğu araçtan 1.9 ton bozulmuş et çıktı

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Araçta yapılan kontrolde bozulmuş olduğu tespit edilen 1 ton 900 kilogram et ele geçirildi. Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede tüketim için uygun olmadığı tespit edilen etler imha edildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

