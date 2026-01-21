1959-1967 yılları arasında Haldun Dormen ile evli olan Betül Mardin, Dormen'in vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye'de halkla ilişkilerin temelini atan isimlerden olan Betül Mardin'in hayatına dair merak edilenler araştırılıyor.

Türk halkla ilişkiler sektörünün kurucu isimlerinden biri olarak kabul edilen Betül Mardin, eski eşi Haldun Dormen'in vefatı sonrası gündeme geldi. Mardin, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarla iletişim dünyasında önemli bir yer edindi. Uzun yıllar boyunca mesleğin gelişimine katkı sağlayan Mardin’in hayatı ve kariyeri kamuoyunun ilgisini çekiyor.

BETÜL MARDİN KİMDİR?

Betül Mardin, 1 Aralık 1926 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye'de halka ilişkilerin temellerini atan kişidir. Ünlü müzik yapımcısı Arif Mardin’in ablası olan Betül Mardin, aile yaşamında da sanat ve iletişim dünyasıyla iç içe bir hayat sürmüştür. Akgün Ustalarla olan evliliğinden Şerife Leyla Ustalar adında bir kızı bulunmaktadır. Haldun Dormen ile yaptığı evlilikten ise Ömer Dormen adında bir oğlu ve üç torunu vardır.

Eğitimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde tamamlayan Betül Mardin, ayrıca BBC Televizyon Kursu’ndan mezun oldu. Meslek hayatında önemli bir dönüm noktası olan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nde (IPRA) 1995 yılında başkanlık görevine seçilen Mardin, bu görevi üstlenen ilk Türk kadın oldu. IPRA tarafından kendisine verilen “Member Emeritus” unvanıyla, dünya genelinde sayılı ismin sahip olduğu bir onura layık görüldü. Akademik alanda da aktif olan Betül Mardin, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

