AK Parti, yükseköğretimde akademik sahteciliğe karşı sert önlemler getiriyor. Teklif, para ile tez yazdıranlara 10 bin güne kadar, diploma sahteciliğine ise 2-8 yıl hapis cezası öngörüyor; meslekten men etme ve ağır yaptırımlar gündemde.

ESMA ALTIN- AK Parti, yükseköğretim sisteminde akademik etik ilkelerin korunması, sistemin güçlendirilmesi maksadıyla Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifiyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

25 maddeden oluşan teklifte para ile tez yazdıranlara ağır yaptırımlar geliyor. Buna göre, yayın veya çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak, kısmen veya tamamen başkaları adına yapan, üreten, bunlara aracılık eden kişilere 5 bin günden az olmamak üzere 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Bunu bir meslek hâline getirenlere ise en az 10 bin en fazla 20 bin gün para cezası uygulanacak. Para ile akademik derece ve unvan edinenler meslekten menedilecek, para cezasına çarptırılacak.

Teklifte diploma sahteciliğine yönelik yaptırım da olacak. Bu doğrultuda, resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisine 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenlemeyle, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilerek, belirli şartlar altında cezada indirim veya cezasızlık imkânı tanınmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası