Yaklaşık iki yıl önce kurulan Ekol TV faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Ekol TV’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimlerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilediği" belirtildi.

Ekol TV neden kapandı? Resmi internet adresinden açıklama geldi

"Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."



EKOL TV NE ZAMAN, NASIL KURULDU?

Prof. Dr. Ersan Şen, Ekol TV’yi kurma kararı aldı. Fakat kanal yayın hayatına başlamadan önce Şen, yönetimden ayrıldı. Kanalı daha sonra Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov aldı. Kanal 2024’te kuruldu.

