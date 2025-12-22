NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman dizisiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Reytinglerde yaşanan düşüşün ardından çekimlere ara verilmesi, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. Gözler kanal ve yapım şirketinin vereceği karara çevrildi. Peki, Ben Leman final mi yapacak?

Sezon başında iddialı bir başlangıç yapan Ben Leman dizisi, son haftalarda aldığı reyting sonuçları nedeniyle kritik bir sürece girdi. Yayınlanan son bölümlerin ardından sete ara verilmesi, dizinin geleceğiyle ilgili “final” ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

BEN LEMAN FİNAL Mİ YAPACAK?

NTC Medya imzalı Ben Leman dizisi için yayınlanan son bölüm büyük önem taşıyordu. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım, 13. bölüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından sete ara verdi. Dizi ekibinin, kanal ve yapım şirketinden çıkacak kararı beklediği öğrenilmişti.

Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verildi

21 Aralık sabahı reytinglerde sınırlı bir yükseliş yaşandığı görülse de bu artışın beklentiyi karşılamadığı ifade edildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Ben Leman'ın final yapacağı belli oldu.

Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verildi

BEN LEMAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ben Leman dizisinin final ihtimalinin gündeme gelmesinde, son haftalarda yaşanan reyting düşüşleri belirleyici oldu. Kanal yönetiminin, dizinin 12. bölüm performansını “kader bölümü” olarak değerlendirdiği ve bu sonuçlara göre yol haritasının çizileceği daha önce kulislerde konuşulmuştu.

Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verildi

Öte yandan dizinin sadık izleyici kitlesi, sosyal medyada çok sayıda etiket çalışması yaparak yapımın devam etmesi için yoğun çaba gösterdi. Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı kadroya rağmen reytinglerin istenilen seviyeye ulaşamaması final ihtimalini güçlendiriyordu. Birsen Altuntaş tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ben Leman bu hafta final yapıyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Yeraltı dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası