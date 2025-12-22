"RAMS Başakşehir - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusu, Süper Lig karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadelenin başlama saati, yayın kanal bilgisi ve muhtemel ilk 11'leri merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam devam ediyor. Rams Başakşehir, kendi sahasında Göztepe FK'yı konuk ediyor.

Puanını üst sıraya taşımak isteye Başakşehir ile Gaziantep FK maçına dair detaylar araştırılıyor.

RAMS Başakşehir - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11ler merak ediliyor

RAMS BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün oynanacak RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK maçı 17.00'de başlayacak.

Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

RAMS Başakşehir - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11ler merak ediliyor

RAMS BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaşakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RAMS Başakşehir - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11ler merak ediliyor

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER BELLİ OLDU MU?

Henüz Gaşakşehir-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli olmadı. Karşılaşmaya son 1 saat kala kadronun açıklanamsı bekleniyor.

Muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Selke

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Abena, Semih, Perez, Camara, Melih, Rodrigues, Kozlowski, Bayo, Maxim

Haberle İlgili Daha Fazlası