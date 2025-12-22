Nesine 2. Lig'de heyecan zirveye çıkıyor! Play-off hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Elazığspor, kendi sahasında İskenderspor'u ağırlıyor. Peki, Elazığspor - İskenderunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Zirve rakibini sürdürmek isteyen Elazığspor ile çıkış arayan Akdeniz ekibi İskenderunspor karşılaşacak. Maça saatler kala futbolseverler "Elazığspor - İskenderunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Elazığspor – İskenderunspor maçı bugün saat 15:00'de Elazığ Atatürk stadyumunda oynanacak.

Karşılaşmayı Murat Kasap yönetecek. Yarcımcı hakem olarak Musa Çetindemir ve Tolga Okumuş görev alacak.

Elazığspor - İskenderunspor maçı Sıfır TV'de yayınlanacak. Canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak maç büyük bir heyecanla bekleniyor.

