Elazığspor - İskenderunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor
Nesine 2. Lig'de heyecan zirveye çıkıyor! Play-off hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Elazığspor, kendi sahasında İskenderspor'u ağırlıyor. Peki, Elazığspor - İskenderunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
Zirve rakibini sürdürmek isteyen Elazığspor ile çıkış arayan Akdeniz ekibi İskenderunspor karşılaşacak. Maça saatler kala futbolseverler "Elazığspor - İskenderunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap aramaya başladı.
ELAZIĞSPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLATACAK?
Elazığspor – İskenderunspor maçı bugün saat 15:00'de Elazığ Atatürk stadyumunda oynanacak.
Karşılaşmayı Murat Kasap yönetecek. Yarcımcı hakem olarak Musa Çetindemir ve Tolga Okumuş görev alacak.
ELAZIĞSPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Elazığspor - İskenderunspor maçı Sıfır TV'de yayınlanacak. Canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak maç büyük bir heyecanla bekleniyor.
