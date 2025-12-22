Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM sınavının ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi. Sonuçların paylaşılmasıyla beraber bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler netleşecek.

Öğrencler ve veliler "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih ve değerlendşrme sürecine dair detaylar bell oldu.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Bu kapsamda bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler de açıklığa kavuşacak.

Ön değerlendirme sınavı, zihinsel, resim ve müzik alanlarında yetenekli öğrencileri belirlemeye imkan sağlıyor.

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanması halinde, Bakanlık tarafından belirlenen baraj puanını geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme aşamasına katılacak.

