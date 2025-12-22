Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’na katılacak binlerce aday, sınav sürecine ilişkin kritik detayları yakından takip ediyor. Sınava giriş belgeleri, oturum saatleri ve bina kurallarına dair yapılan son duyurular, adayların hazırlık sürecini doğrudan etkiliyor.

Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı öncesinde adayların sınava girecekleri yerler netleşti. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda sınav takvimi ve oturumlara ilişkin kurallar yeniden gündeme geldi.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’na başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren belgelerine 22 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren ulaşabiliyor. Sınava giriş belgesi, sınav günü adayların yanlarında bulundurması gereken zorunlu belgeler arasında.

Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin ediliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak belgelerini kontrol edebilir.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI GİRİŞ BELGESİ

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı giriş belgesi sorgulama! Sınav ne zaman?

SINAV NE ZAMAN?

2025 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı, 27 ve 28 Aralık 2025 tarihlerinde iki oturum halinde uygulanacak. İlk oturum 27 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve bu oturumda hukuk ile maliye alan sınavları yapılacak. Hukuk sınavı sabah saatlerinde maliye sınavı ise öğleden sonra uygulanacak.

İkinci oturum ise 28 Aralık Pazar günü yapılacak. Bu oturumda adaylar iktisat sınavının yanı sıra kompozisyon ve seçimlik grup sınavlarına katılacak.

