Nijerya'da 'Lassa' kabusu sürüyor: 800 vaka, 151 can kaybı

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ülkede 800 Lassa ateşi vakası görüldüğü, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 151'e çıktığı belirtildi.

Bununla birlikte Lassa ateşinden ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 17,3'ten yüzde 18,9'a yükseldiği ifade edildi.

2019'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.