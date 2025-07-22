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Nijerya'da 'Lassa' kabusu sürüyor: 800 vaka, 151 can kaybı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Lassa Ateşi, Nijerya, Sağlık, Virüs, Salgın, Acil Durum, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batı Afrika ülkesi Nijerya, salgın hastalıklarla boğuşmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Geçtiğimiz sene 190 kişinin hayatını kaybettiği 'Lassa ateşi' salgını, Nijerya'yı etkilemeye devam ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede ocaktan bu yana artan Lassa ateşi vakaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ülkede 800 Lassa ateşi vakası görüldüğü, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 151'e çıktığı belirtildi.

Bununla birlikte Lassa ateşinden ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 17,3'ten yüzde 18,9'a yükseldiği ifade edildi.

2019'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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