Mpox tehlikesi büyüyor! Vaka sayısı 300'ü aştı, can kaybı var

Bu artışla birlikte, Mayıs ayından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısı 302’ye ulaştı.

"SEMPTOMLARI ERKEN BİLDİRİN" UYARISI

Virüsün esas olarak enfekte kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla yayıldığı belirtilen açıklamada, halkın duyarlı olması ve herhangi bir semptomu erken bildirmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.