Mpox tehlikesi büyüyor! Vaka sayısı 300'ü aştı, can kaybı var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gana’da M çiçeği (mpox) vakaları hızla artıyor. Mayıs’tan bu yana 302 vaka bildirildi, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 28 Temmuz’da kaydedildi. Yetkililer, halkı dikkatli olmaya çağırıyor.
Batı Afrika ülkesi Gana’da M çiçeği (mpox) vakaları endişe verici şekilde artmaya devam ediyor. Gana Sağlık Servisi (GHS), son günlerde 20 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyurdu.
Bu artışla birlikte, Mayıs ayından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısı 302’ye ulaştı.
"SEMPTOMLARI ERKEN BİLDİRİN" UYARISI
Virüsün esas olarak enfekte kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla yayıldığı belirtilen açıklamada, halkın duyarlı olması ve herhangi bir semptomu erken bildirmesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıklamıştı.
Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz