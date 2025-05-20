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Liberya'da M çiçeği alarmı! Vaka sayısında artış yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Liberya&#039;da M çiçeği alarmı! Vaka sayısında artış yaşanıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batı Afrika ülkesi Liberya'da M çiçeği virüsü vaka sayısında artış yaşanıyor. Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşan hastalığın tam 78 kişide görüldüğü aktarıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, 4 yeni M çiçeği (mpox) vakası görüldüğü açıklandı. Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (NPHIL) Genel Müdürü Dougbeh Chris Nyan, böylece ülkede ocaktan bu yana M çiçeği virüsü vaka sayısının 78'e yükseldiğini kaydetti.

Liberya, M çiçeği virüsü ile mücadele kapsamında geçen ay Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumundan 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim almıştı.

HAYVANLARDAN VE İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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