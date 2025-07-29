Gana'da korkunç kaza! Çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Temmuz 2025 01:37 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 01:41 - Güncelleme:

Gana'da korkunç bir kaza meydana geldi. Otobüs ile tankerin çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da feci bir olay yaşandı. FECİ KAZADA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR Ulusal basında yer alan haberlere göre, kilise programından dönen Hristiyanların bindikleri otobüs, Akra-Kumasi kara yolunda seyir halindeki bir tankerle çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş