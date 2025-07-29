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Gana'da korkunç kaza! Çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gana&#039;da korkunç kaza! Çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi öldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gana'da korkunç bir kaza meydana geldi. Otobüs ile tankerin çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da feci bir olay yaşandı.

Gana'da korkunç kaza! Çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi öldü - 1. Resim

FECİ KAZADA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kilise programından dönen Hristiyanların bindikleri otobüs, Akra-Kumasi kara yolunda seyir halindeki bir tankerle çarpıştı.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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