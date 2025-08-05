Yeni virüs sessizce yayılıyor! Çin'de 7 bin vaka bildirildi: ABD'den seyahat uyarısı

Çin’in Guangdong eyaletinde Temmuz ayından bu yana 7.000’in üzerinde chikungunya vakası bildirildi.

Salgının en yoğun görüldüğü Foshan kentinde hastaların hastanede yatmaları ve cibinlik altında korunmaları zorunlu hale geldi.

CHİKUNGUNYA NEDİR?

Enfekte sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, yüksek ateş, döküntü, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilere yol açıyor. Çoğu hasta bir hafta içinde iyileşse de bazı vakalarda eklem ağrısı aylarca sürebiliyor. Enfeksiyon, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturuyor.

HONG KONG'DA İLK VAKA ABD'DEN SEYAHAT UYARISI

Hong Kong, 12 yaşında bir çocukta ilk chikungunya vakasını bildirdi. Çocuk, Temmuz ayında Foshan’a seyahat etmişti. ABD ise vatandaşlarını Çin’e seyahat konusunda “daha dikkatli olun” diyerek uyardı.

SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELEDE İHA

Guangdong yetkilileri, durgun suyu ortadan kaldırmak için halkı uyardı. Evlerdeki saksılar, kahve makineleri ve şişelerde biriken suyun boşaltılmaması halinde 10 bin yuan (yaklaşık 1.400 dolar) para cezası uygulanabileceği açıklandı.

Ayrıca bölgede, sivrisinek larvalarını tüketen özel balıklar ve doğal avcı türler çevreye salındı. Durgun su kaynaklarını tespit etmek için bazı bölgelerde insansız hava araçları (drone) devreye alındı.

'PANDEMİ GÜNLERİNİ HATIRLATIYOR'

Bazı sosyal medya kullanıcıları, alınan önlemleri COVID-19 dönemiyle kıyasladı. “Karantinanın amacı ne, hasta insanlar etrafta kimseyi ısırmıyor ki?” yorumları gündem oldu. Uzmanlar ise virüsün insanlar arasında doğrudan bulaşmadığını, ancak sivrisinekler yoluyla yayılabildiğini kaydetti.