Turgay Erdem kimdir, neden gözaltına alındı?

Turgay Erdem kimdir, neden gözaltına alındı?
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in gözaltına alınması gündeme damga vurdu. Bu kararın ardından Erdem'in geçmişi ve biyografisi araştırma konusu oldu.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rüşvet ve örgüt kurma iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Erdem ve diğer şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramalar tamamlandı. Erdem'im emniyete götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

TURGAY ERDEM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında gözaltına alındı. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erdem ve diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, 1959 yılında Bursa'da doğdu. İlkokul Orhangazi Yenisölöz Belde'sinde, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne giren Erdem, 1983'te mezun oldu. 10985'ten itibaren Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nde birçok görevlenen üstlenen Erdem, 1998'ten itibaren üç dönem Bursa Şube Başkanlığı yaptı. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğinden seçilen Erdem, 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem, başkan yardımcılığı görevine devam etti. 

