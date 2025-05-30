İstanbul'da 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi! Öyle bir tezgah kurmuşlar ki...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 4.5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 5 kişi yakalanırken şahısların kullandığı matbaa da tespit edildi.

İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik dün düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi.

Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve

- Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

MATBAALARI DA BULUNDU

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.. Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"