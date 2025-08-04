Diyarbakır'da acı olay: Elektrik akımına kapılan apartman görevlisi hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir apartman görevlisi, bodrum katta su tahliyesi yaparken elektrik akımına kapıldı. İki çocuk babası genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan apartman görevlisi hayatını kaybetti.
Medya Mahallesi 630. Sokak'taki iki bloklu sitede 20 gün önce apartman görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet T. (39), B blokta bodrum katta biriken suyu hidroforla tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir