Diyarbakır'da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen binanın raporu ortaya çıktı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, dün sallandığı ihbarı üzerine tahliye edilen 7 katlı binada yapılan incelemede herhangi bir yeni hasara rastlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, binanın daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar aldığı, mevcut durumda ise yapısal bir değişiklik bulunmadığı belirlendi. Güvenlik şeridi kaldırılan binaya oturma izni verildi, vatandaşlar evlerine döndü.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından dün sallandığı ihbarıyla tahliye edilen 7 katlı binada yapılan inceleme sonucu hasar bulunmadığı tespit edildi.
Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 8. Sokak'taki 7 katlı binada oturan bazı kişilerin, dün binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.
"BİNAYA OTURMA İZNİ VERİLDİ"
İncelemede, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmada binanın az hasarı bulunduğunun tespit edildiği, yapının mevcut durumunda herhangi bir değişiklik olmadığının belirlendiği öğrenildi. Ekiplerin incelemesinin ardından çevresindeki güvenlik şeridi kaldırılan binaya oturma izni verildi. Bina sakinleri yeniden evlerine döndü.