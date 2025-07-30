Diyarbakır'da 50 derece sıcaklıkta kurutuluyor! Avrupa'ya ihraç ediliyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 bin dönümlük arazide domates hasadı devam ediyor. 40-50 derecelik kavurucu sıcaklıkta çalışan işçilerin topladığı domatesler, kurutulup işlendikten sonra meze ve pizza sosu olarak kullanılmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde binlerce dönüm alanda ekilen domates fidelerinin ürün vermesiyle hasat dönemi devam ediyor. Üretici, kendi tarlasında ektiklerinin yanı sıra başkalarından da ürün alıyor.

Hasat edilen ve alınan domatesler, işçiler tarafından serilen sentetik kumaş üzerine ikiye bölünüp tuzlanıyor. Kentte 40 derece üzeri kavurucu sıcakta yapılan bu işlemin ardından toplanan domatesler, işlendikten sonra İtalya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç edilip meze ve pizza sosu olarak kullanılıyor.

50 DERECEDE KURUTULUYOR

Çalışanların sorumlusu Cemil İlik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde olduklarını, domates kurutma sergiliği işini yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 15 yıldır bu işin içinde olduklarını belirten İlik, domateslerin tarlada yetiştiğini, yaklaşık 45-50 derecenin altında kuruttuklarını ifade etti.

İlik, tuzladıktan sonra yaklaşık 5-6 gün güneşin altında kaldığını kaydederek, "Kuruduktan sonra çuvallanıp İzmir’e gönderiliyor. İzmir’de fabrikamız var, işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor. Başta İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesine gönderiyoruz. Bunlar meze olarak, ya da pizza sosu olarak kullanılıyor" dedi.

"7 KİLO YAŞ DOMATESTEN 1 KİLO KURU DOMATES ÇIKIYOR"

Çalışmaya yaklaşık 15 gündür geldiklerini aktaran İlik, "Serilmesi bir hafta sürüyor. Domates kesimine de yaklaşık iki gündür başladık. Yaklaşık 50 derece hissediyoruz, daha fazla, havalar çok sıcak. 7 kilo yaş domatesten 1 kilo kuru domates çıkıyor. Bu görülen tırlar da dışarıdan geliyor. Kendimiz de yaklaşık 2 bin dönüm domates ektik. Dışarıdan da ayrıca alım yapıyoruz. Yaş domatesin kilosunu 6-6,5 civarı alıyoruz. Bunun birçok masrafı oluyor. İşçilik, toplanması, yol gibi masrafları oluyor" şeklinde konuştu.

"BU İŞİ 40-50 DERECE ALTINDA YAPIYORUZ"

Çalışanlardan Semih İlik, domates kuruttuklarını belirterek, "Bende kesilen domatesleri tuzluyorum. Kurunun daha kaliteli olması için. Bu işi, 40-50 derece altında yapıyoruz. Arkadaşlarımızla severek bu işi yapıyoruz. Çok şükür alın teriyle geçiniyoruz" diye konuştu.