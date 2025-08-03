Diyarbakır'da kahvehanede silahlı kavga: 10 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı. Olay, Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelirken, kurşunlar çevredeki iki araca da isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Karanfil 6. Cadde'de bulunan kahvehanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
10 KİŞİ YARALANDI
Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, cadde üzerindeki iki otomobil de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kendi imkanlarıyla ve sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir