Türk hackerlar Hindistanlı Başbakan Yardımcısı Shinde’nin hesabını ele geçirdi!

Hindistan’da hükümette üst düzey görevde bulunan Eknath Shinde’nin X hesabı hacklendi.

Yaklaşık 45 dakika boyunca kontrol altında tutulan hesap üzerinden Pakistan ve Türkiye bayraklarının görselleri paylaşıldı.

ASYA KUPASI GÜNÜNDE BAYRAKLI MESAJLAR

Hack olayı, Hindistan ve Pakistan’ın Asya Kupası’nda ikinci maçına çıktığı gün yaşandı.

Maharashtra Eyalet Başbakan Yardımcısı Eknath Shinde’nin X hesabından yapılan paylaşımlarda, iki ülkenin bayraklarını içeren görüntüler canlı olarak yayımlandı.

Yetkililer, siber suç polisine anında haber verdiklerini ve Shinde’nin X hesabının 30 ila 45 dakika içinde geri yüklendiğini açıkladı.

MUHALEFET: HÜKÜMET GÜVENLİĞİMİZİ NASIL SAĞLAYACAK?

Maharashtra Kongresi’nin üst düzey lideri Nana Patole, olayın şok edici olduğunu belirtti ve şu soruyu sordu:

"Üst düzey bakanların hesapları bile korunamıyorsa, sıradan vatandaşların dijital güvenliği nasıl sağlanacak?"

Patole ayrıca eyalet içişleri bakanlığını göreve çağırarak, vatandaşların çevrimiçi tehditlere karşı korunması için net adımlar atılmasını talep etti.

Hack olayı, özellikle Z kuşağı arasında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar sosyal medyada, “Bir bakanın hesabı bile hacklenebiliyorsa, vatandaşların verileri ne kadar güvende?” sorusunu gündeme taşıdı.