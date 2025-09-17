Fed Başkanı sinyali verdi! 2025'te başka faiz indirimi olacak mı?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirdi. Faiz kararı sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının siyasetten bağımsızlığını korumaya "güçlü bir şekilde bağlı" olduğunu söyledi. Powell, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için beklemesinin 'doğru' olduğunu ifade etti. Fed Başkanı, 2025 yılında iki faiz indiriminin daha olabileceğini, ancak bunun kesin olmadığını söyledi.
