İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Tekne ile kano çarpıştı, saniyeler ile yarışıldı 

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda tekne ile kanonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından faciadan dönüldü. Devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kişiler deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda tekne ile çarpışan kanodaki 4 kişi, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Tek ile kano çarpıştı, saniyeler ile yarışıldı  - 1. Resim

4 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ! 

Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Tek ile kano çarpıştı, saniyeler ile yarışıldı  - 2. Resim

Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

