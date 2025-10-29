İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Tekne ile kano çarpıştı, saniyeler ile yarışıldı
İstanbul Boğazı'nda tekne ile kanonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından faciadan dönüldü. Devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kişiler deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.
4 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ!
Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.
Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
